Около 14 700 военных и 118 вертолетов: в Генштабе рассказали о боевых потерях РФ

С начала полномасштабного вторжения в Украину боевые потери российских войск составили более 14 тысяч военнослужащих. При этом россияне потеряли 118 вертолетов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генерального штаба ВСУ в Facebook.
Ориентировочные боевые потери противника на 20 марта:
"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", - сообщили в Генштабе.
Россия вторглась в Украину 24 февраля. Война продолжается уже 25-й день. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.
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