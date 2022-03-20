Близько 14 700 військових і 118 вертольотів: у Генштабі розповіли про бойові втрати РФ

З початку повномасштабного вторгнення в Україну бойові втрати російських військ склали понад 14 тисяч військовослужбовців. При цьому росіяни втратили 118 вертольотів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Генерального штабу ЗСУ в Facebook .

Росія вторглася в Україну 24 лютого. Війна триває вже 25-й день. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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