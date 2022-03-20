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Близько 14 700 військових і 118 вертольотів: у Генштабі розповіли про бойові втрати РФ

Фото: російські війська втратили близько 14 799 чоловік особового складу (facebook.com/mod mil rus)
Автор: Валерія Поліщук

З початку повномасштабного вторгнення в Україну бойові втрати російських військ склали понад 14 тисяч військовослужбовців. При цьому росіяни втратили 118 вертольотів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Генерального штабу ЗСУ в Facebook.

Орієнтовні бойові втрати противника на 20 березня:

  • особовий склад - близько 14 700 осіб,
  • танки - 476,
  • бойові броньовані машини - 1 487,
  • артилерійські системи - 230,
  • РСЗВ - 74,
  • засоби ППО - 44,
  • літаки - 96,
  • вертольоти - 118,
  • автомобільна техніка - 947,
  • кораблі / катери - 3,
  • цистерни з ПММ - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 21,
  • спеціальна техніка - 11.

"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", - повідомили в Генштабі.

Росія вторглася в Україну 24 лютого. Війна триває вже 25-й день. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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