Около 1000 россиян оказались в окружении в Херсонской области, - Арестович

Украинская армия взяла под свой контроль два населенных пункта Херсонской области, один из них - частично. ВСУ разместились так, что оккупанты оказались в окружении.

"Говорю согласованно с военными. Мы взяли Ольгино частично и полностью Потемкино. Это населенные пункты справа и слева от Высокополья. Там по сути повторение Иловайска, но для России", - рассказал Арестович.

По его словам, там чуть более 1000 оккупантов с военной техникой. Они в окружении.

"Вчера была попытка прорыва оттуда, которую остановили нашим огнем. Они вернулись назад и находятся на 3/4 в окружении", - сказал советник главы ОП Украины.