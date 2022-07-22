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Близько 1000 росіян опинилися в оточенні в Херсонській області, - Арестович

Фото: Олексій Арестович, радник глави ОП України (volynnews)
Автор: Євгеній Прокопенко

Українська армія взяла під свій контроль два населені пункти Херсонської області, один з них - частково. ЗСУ розмістилися так, що окупанти опинилися в оточенні.

Про це заявив радник глави ОП України Олексій Арестович, передає РБК-Україна.

"Кажу узгоджено з військовими. Ми взяли Ольгине частково і повністю Потьомкине. Це населені пункти праворуч та ліворуч від Високопілля. Там по суті повторення Іловайська, але для Росії", - розповів Арестович.

За його словами, там трохи більше 1000 окупантів з військовою технікою. Вони в оточенні.

"Вчора була спроба прориву звідти, яку зупинили нашим вогнем. Вони повернулися назад і перебувають на 3/4 в оточенні" - сказав радник глави ОП України.

Нагадаємо, українська армія вдарила по скупченню російських військ і їхньої техніки у Херсонській області.

А 20 липня українські захисники знищили польовий артилерійський склад росіян біля селища Дослідне в Херсонській області.

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Олексій АрестовичВійна в Україні