UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Около 100 человек пострадали при крушении поезда в Египте

Автор: Александр Белоус

Около 100 человек пострадали при крушении поезда в египетской провинции Кальюбия. С рельсов сошел поезд Каир - Мансура.

Об этом сообщает канал "Аль-Арабия".

По информации канала, в настоящее время известно о восьми погибших.

Сразу после аварии было выслано 58 машин скорой помощи для перевозки раненых в больницы. Уровень готовности во всех больницах провинции Кальюбия был повышен до максимального.

Напомним, в Египте 26 марта произошла авария поезда. На юге страны в городе Тахта провинции Сохаг, поезд, который следовал из Луксора в Александрию, врезался сзади в другой пассажирский поезд, который направлялся из Асуана в Каир. В результате столкновения два вагона с пассажирами сошли с рельсов.

В результате столкновения пассажирских поездов погибли 19 человек. Пострадавшими в результате происшествия считаются 185 человек.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Египет
Читайте также
Очереди нет. Движение по Суэцкому каналу полностью возобновили
Египет хочет получить компенсацию в 1 млрд долларов из-за блокировки Суэцкого канала
Прогноз погоды