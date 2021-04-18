Около 100 человек пострадали при крушении поезда в Египте

Около 100 человек пострадали при крушении поезда в египетской провинции Кальюбия. С рельсов сошел поезд Каир - Мансура.

Сразу после аварии было выслано 58 машин скорой помощи для перевозки раненых в больницы. Уровень готовности во всех больницах провинции Кальюбия был повышен до максимального.

По информации канала, в настоящее время известно о восьми погибших.

Напомним, в Египте 26 марта произошла авария поезда. На юге страны в городе Тахта провинции Сохаг, поезд, который следовал из Луксора в Александрию, врезался сзади в другой пассажирский поезд, который направлялся из Асуана в Каир. В результате столкновения два вагона с пассажирами сошли с рельсов.

В результате столкновения пассажирских поездов погибли 19 человек. Пострадавшими в результате происшествия считаются 185 человек.