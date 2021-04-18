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Близько 100 людей постраждали при катастрофі поїзда в Єгипті

Автор: Олександр Білоус

Близько 100 людей постраждали при катастрофі поїзда в єгипетській провінції Кальюбія. З рейок зійшов поїзд Каїр - Мансура.

Про це повідомляє канал "Аль-Арабія".

За інформацією каналу, зараз відомо про вісьмох загиблих.

Відразу після аварії було надіслано 58 машин швидкої допомоги для перевезення поранених в лікарні. Рівень готовності у всіх лікарнях провінції Кальюбія був підвищений до максимального.

Нагадаємо, в Єгипті 26 березня сталася аварія поїзда. На півдні країни в місті Тахта провінції Сохаг, поїзд, який прямував з Луксора в Олександрію, врізався ззаду в інший пасажирський потяг, який прямував з Асуана в Каїр. В результаті зіткнення два вагони з пасажирами зійшов з рейок.

В результаті зіткнення пасажирських поїздів загинуло 19 осіб. Потерпілими в результаті події вважаються 185 осіб.

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