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Около 10 тыс. клиентов "Харьковгаз Сбыта" пользуются чат-ботом Viber

Новости » Энергетика     24.12.2019 - 16:57
Около 10 тыс. клиентов "Харьковгаз Сбыта" пользуются чат-ботом Viber
Иллюстративное фото (kmu.gov.ua)

Сейчас в Viber можно получить счета за газ по пяти лицевым счетам

С начала года к использованию чат-бота 7104ua в мессенджере Viber присоединилось около 10 тыс. клиентов ООО "Харьковгаз Сбыт". Об этом сообщает пресс-служба компании.

"В течение года ООО "Харьковгаз Сбыт" совершенствовало и дополняло функции аккаунта. Сейчас есть возможность полноценно управлять пятью лицевыми счетами: получать платежки, платить через Viber за газ, контролировать состояние лицевых счетов и поступления платежей", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, после формирования платежки она автоматически становится доступной и отображается на лицевом счете пользователя чат-бота 7104ua.

"Кроме чат-бота в Viber, компания завершает тестирование аккаунта в мессенджере Telegram. Мы стремимся, чтобы наши клиенты могли оперативно получать необходимую информацию и иметь доступ к своим лицевым счетам", - отметила начальник отдела продаж физическим лицам ООО "Харьковгаз Сбыт" Татьяна Харченко.

В пресс-службе напомнили, что кроме чат-бота в Viber, дистанционно решить газовые вопросы возможно:

• Через Личный кабинет на сайте 104ua;

• Воспользовавшись мобильными приложениями 104 Mobile, 104 Mobile Light.

• С помощью специалистов контакт-центра ООО "Харьковгаз Сбыт".

"Чат бот 7104ua был открыт в начале 2019 года. Вскоре аналогичные возможности будут открыты и в мессенджере Telegram", - говорится в сообщении.

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