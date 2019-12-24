Близько 10 тис. клієнтів "Харківгаз Збуту" користуються чат-ботом Viber

Ілюстративне фото (kmu.gov.ua)

Зараз в Viber можна отримати рахунки за газ по п'яти особовими рахунками

З початку року до використання чат-бота 7104ua в месенджері Viber приєдналося близько 10 тис. клієнтів ТОВ "Харківгаз Збут". Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Протягом року ТОВ "Харківгаз Збут" вдосконалювало і доповнювало функції запису. Зараз є можливість повноцінно керувати п'ятьма особовими рахунками: отримувати платіжки, платити через Viber за газ, контролювати стан особових рахунків та надходження платежів", - йдеться в повідомленні.

За словами прес-служби, після формування платіжки вона автоматично стає доступною і відображається на особовому рахунку користувача чат-бота 7104ua.

"Крім чат-бота в Viber, компанія завершує тестування облікового запису в месенджері Telegram. Ми прагнемо, щоб наші клієнти могли оперативно отримувати необхідну інформацію та мати доступ до своїх особовими рахунками", - зазначила начальник відділу продажів фізичним особам ТОВ "Харківгаз Збут" Тетяна Харченко.

У прес-службі нагадали, що крім чат-бота в Viber, дистанційно вирішити газові питання можливо:

• Через Особистий кабінет на сайті 104ua;

• Скориставшись мобільними додатками 104 Mobile, 104 Mobile Light.

• З допомогою фахівців контакт-центру ТОВ "Харківгаз Збут".

"Чат бот 7104ua був відкритий на початку 2019 року. Незабаром аналогічні можливості будуть відкриті і в месенджері Telegram", - йдеться в повідомленні.