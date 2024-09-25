На околицях Вугледара росіян немає, але ворожі ДРГ намагаються прориватися до міста, - ОВА

На околицях Вугледара Донецької області російських військ немає. Водночас ворожі ДРГ намагаються прориватися до міста, однак українські захисники їх знищують.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Донецької ОВА Вадима Філашкіна в ефірі телемарафону.
За його словами, на підступах до Вугледара українські військові спалили величезну кількість ворожої техніки. Однак тамм все ж спостерігається просування росіян.
"На околицях міста ворога ще немає. Заходять ДРГ, але наші захисники намагаються їх вибити. Тобто місто ще не захоплене, і будемо сподіватися, що цього не буде", - розповів Філашкін.
Глава ОВА також додав, що наразі у місті залишаються близько 100 людей, які відмовляються виїжджати. До Вугледара вже майже не завозять гуманітарну допомогу, тому що усі шляхи прострілюються.
За даними британської розвідки, російські війська тиснуть на Вугледар Донецької області з трьох сторін. Певно, протягом наступного тижня ситуація не зміниться.
Як розповів військовий експерт Олександр Мусієнко, ситуація навколо Вугледара склалася доволі критичною і продовжує ускладнюватися. Окупанти знищують місто авіабомбами й артилерією, намагаються рухатися з флангів та взяти в оточення населений пункт.
Детальніше про ситуацію у Вугледарі, чи є там загроза оточення для ЗСУ та плани окупантів - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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