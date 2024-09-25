На околицях Вугледара росіян немає, але ворожі ДРГ намагаються прориватися до міста, - ОВА

За його словами, на підступах до Вугледара українські військові спалили величезну кількість ворожої техніки. Однак тамм все ж спостерігається просування росіян.

"На околицях міста ворога ще немає. Заходять ДРГ, але наші захисники намагаються їх вибити. Тобто місто ще не захоплене, і будемо сподіватися, що цього не буде", - розповів Філашкін.

Глава ОВА також додав, що наразі у місті залишаються близько 100 людей, які відмовляються виїжджати. До Вугледара вже майже не завозять гуманітарну допомогу, тому що усі шляхи прострілюються.