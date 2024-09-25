Оточення ніхто не допустить. В чому важливість Вугледару і чому РФ прагне захопити місто

Ситуація навколо Вугледара Донецької області склалася доволі критичною і продовжує ускладнюватися. Окупанти знищують місто авіабомбами й артилерією, намагаються рухатися з флангів та взяти в оточення населений пункт.

Про ситуацію у Вугледарі, чи є там загроза оточення для ЗСУ та плани окупантів - в матеріалі РБК-Україна нижче.

Що відбувається навколо Вугледара, загроза оточення

Наразі росіянам фактично вдалося зруйнувати місто. Керівник Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України Андрій Коваленко пояснив у своєму Telegram-каналі, що раніше Вугледар було зручно обороняти, бо він знаходиться на висоті.

"Але з активним приходом на фронт КАБів, ворогу вдалося його зруйнувати, і рухатися у фланг. На жаль, КАБ і авіація - це єдине, що дозволяє ворожій піхоті рухатися", - написав Коваленко.

За даними аналітичного проекту DeepState, російська армія намагається оточити місто, а паралельно з цим "рівняє його із землею". Таку оцінку також наводить Forbes.

Видання нагадує, що ще в січні та лютому 2023 року 72-га механізована бригада ЗСУ під Вугледаром розгромила окупантів, які переважали її за чисельністю. І вже два роки бригада обороняє цю ділянку фронту.

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко в коментарі РБК-Україна зазначив, що зараз ворог наступає з трьох напрямків. Також він акцентував, що українське командування оточення сил ЗСУ у Вугледарі не допустить.

"Як тільки і якщо стане зрозуміло, що через переважаючі сили ворога і через те, що він задіяв додаткові резерви, і що утримання Вугледару стане складніше, то я думаю, що українські війська будуть відходити. Українське командування дасть відповідний наказ. Поступово, з боєм, не даючи прорвати оборонні порядки відійти. Тобто оточення ніхто не допустить", - пояснює Мусієнко.

Експерт наголосив, що сам досвід війни показує, що коли й виникали подібні ситуації, то українські війська трималися доти, доки це було можливо, а після цього здійснювали відхід.

Самі ж бійці 72 бригади в мережі публікують відео ворожого знищення Вугледару. "Попри все - ми свою справу знаємо і робимо", - коротко підписали українські захисники ролик.

З огляду на мапи DeepState, наразі ворог намагається обійти Вугледар з флангів. Моніторинговий проект раніше повідомляв, що російським загарбникам вдалося окупувати село Пречистівка та Водяне, які розташовані неподалік Вугледару на західному та східному флангу відповідно.

За словами Мусієнка, по-перше, Вугледар виконує колосальну задачу в оборонній операції на сході. Тому що українські підрозділи в районі міста зараз сковують на собі величезне угрупування ворога, завдаючи йому максимальних втрат.

Крім того, ЗСУ дуже вдало використовують особливості ландшафту: шахти, річки. Це робиться для того, аби боронитися і не допускати переміщення підрозділів РФ на Курахівський чи на Покровський напрямки зараз.

"Саме завдяки цьому українські сили змогли перегрупуватися і дещо, скажімо, посилити оборону на Покровському напрямку і зупинити ворога безпосередньо під Новогродівкою під час лобових атак. Тому угрупування виконує дуже велику місію для оборони всього фронту Курахівського і Покровського напрямків", - каже Мусієнко.

Чому РФ прагне окупувати місто

Своєю чергою аналітики Інституту вивчення війни та британська розвідка також звернули увагу на те, що війська РФ значно активізували свої наступи в районі Вугледара.

За їх словами, росіяни вже нібито досягли тактичних успіхів у цьому районі. Як вважають ISW, агресор планує захопити місто, аби розтягнути ЗСУ й не допустити передислокації українських військ для посилення оборони Покровська.

Натомість експерт Мусієнко пояснює, зі стратегічної точки є зрозумілим, що для РФ реалізувати завдання з захоплення Донецької області є неможливим, якщо не захопити Вугледар.

"По-друге, треба сказати, що вони хочуть використовувати ці висоти для подальшого свого просування і наступу. По-третє, вони хочуть помститися українським захисникам, бо вони зазнали колосальних втрат за час присутності наших сил у Вугледарі. Йдеться про дуже великі втрати в живій силі та техніці", - зазначив Мусієнко.

За його словами, також метою росіян для продовження їхньої наступальної кампанії є вирівнювання лінії фронту.

"Наступний момент це те, що ворог боявся, що Україна може переміщувати далекобійну артилерію на висоти в районі Вугледару і звідти діставати до Волновахи, а там важлива залізнична магістраль і вузол для ворога. Ось це ті причини, чому вони так довго билися", - додає Мусієнко.

Він підкреслює, загалом через те, що Вугледар тримається вже багато в чому зірвало плани ворога. Тому що, коли агресор розпочав наступальні дії в травні на Харківщині, (це є північна точка флангова на сході) в його плани міг входити й наступ на півдні.

"Вони розцінювали саме з Вугледару починати й таким чином стискати цими фланговими атаками. Те, що українські війська цього не допустили - це дало багато чого для того, щоб зірвати ось такі плани ворога", - підсумував Мусієнко.