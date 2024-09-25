Оточення ніхто не допустить. В чому важливість Вугледару і чому РФ прагне захопити місто
Ситуація навколо Вугледара Донецької області склалася доволі критичною і продовжує ускладнюватися. Окупанти знищують місто авіабомбами й артилерією, намагаються рухатися з флангів та взяти в оточення населений пункт.
Про ситуацію у Вугледарі, чи є там загроза оточення для ЗСУ та плани окупантів - в матеріалі РБК-Україна нижче.
Що відбувається навколо Вугледара, загроза оточення
Наразі росіянам фактично вдалося зруйнувати місто. Керівник Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України Андрій Коваленко пояснив у своєму Telegram-каналі, що раніше Вугледар було зручно обороняти, бо він знаходиться на висоті.
"Але з активним приходом на фронт КАБів, ворогу вдалося його зруйнувати, і рухатися у фланг. На жаль, КАБ і авіація - це єдине, що дозволяє ворожій піхоті рухатися", - написав Коваленко.
За даними аналітичного проекту DeepState, російська армія намагається оточити місто, а паралельно з цим "рівняє його із землею". Таку оцінку також наводить Forbes.
Видання нагадує, що ще в січні та лютому 2023 року 72-га механізована бригада ЗСУ під Вугледаром розгромила окупантів, які переважали її за чисельністю. І вже два роки бригада обороняє цю ділянку фронту.
Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко в коментарі РБК-Україна зазначив, що зараз ворог наступає з трьох напрямків. Також він акцентував, що українське командування оточення сил ЗСУ у Вугледарі не допустить.
"Як тільки і якщо стане зрозуміло, що через переважаючі сили ворога і через те, що він задіяв додаткові резерви, і що утримання Вугледару стане складніше, то я думаю, що українські війська будуть відходити. Українське командування дасть відповідний наказ. Поступово, з боєм, не даючи прорвати оборонні порядки відійти. Тобто оточення ніхто не допустить", - пояснює Мусієнко.
Експерт наголосив, що сам досвід війни показує, що коли й виникали подібні ситуації, то українські війська трималися доти, доки це було можливо, а після цього здійснювали відхід.
Самі ж бійці 72 бригади в мережі публікують відео ворожого знищення Вугледару. "Попри все - ми свою справу знаємо і робимо", - коротко підписали українські захисники ролик.
З огляду на мапи DeepState, наразі ворог намагається обійти Вугледар з флангів. Моніторинговий проект раніше повідомляв, що російським загарбникам вдалося окупувати село Пречистівка та Водяне, які розташовані неподалік Вугледару на західному та східному флангу відповідно.
За словами Мусієнка, по-перше, Вугледар виконує колосальну задачу в оборонній операції на сході. Тому що українські підрозділи в районі міста зараз сковують на собі величезне угрупування ворога, завдаючи йому максимальних втрат.
Крім того, ЗСУ дуже вдало використовують особливості ландшафту: шахти, річки. Це робиться для того, аби боронитися і не допускати переміщення підрозділів РФ на Курахівський чи на Покровський напрямки зараз.
"Саме завдяки цьому українські сили змогли перегрупуватися і дещо, скажімо, посилити оборону на Покровському напрямку і зупинити ворога безпосередньо під Новогродівкою під час лобових атак. Тому угрупування виконує дуже велику місію для оборони всього фронту Курахівського і Покровського напрямків", - каже Мусієнко.
Чому РФ прагне окупувати місто
Своєю чергою аналітики Інституту вивчення війни та британська розвідка також звернули увагу на те, що війська РФ значно активізували свої наступи в районі Вугледара.
За їх словами, росіяни вже нібито досягли тактичних успіхів у цьому районі. Як вважають ISW, агресор планує захопити місто, аби розтягнути ЗСУ й не допустити передислокації українських військ для посилення оборони Покровська.
Натомість експерт Мусієнко пояснює, зі стратегічної точки є зрозумілим, що для РФ реалізувати завдання з захоплення Донецької області є неможливим, якщо не захопити Вугледар.
"По-друге, треба сказати, що вони хочуть використовувати ці висоти для подальшого свого просування і наступу. По-третє, вони хочуть помститися українським захисникам, бо вони зазнали колосальних втрат за час присутності наших сил у Вугледарі. Йдеться про дуже великі втрати в живій силі та техніці", - зазначив Мусієнко.
За його словами, також метою росіян для продовження їхньої наступальної кампанії є вирівнювання лінії фронту.
"Наступний момент це те, що ворог боявся, що Україна може переміщувати далекобійну артилерію на висоти в районі Вугледару і звідти діставати до Волновахи, а там важлива залізнична магістраль і вузол для ворога. Ось це ті причини, чому вони так довго билися", - додає Мусієнко.
Він підкреслює, загалом через те, що Вугледар тримається вже багато в чому зірвало плани ворога. Тому що, коли агресор розпочав наступальні дії в травні на Харківщині, (це є північна точка флангова на сході) в його плани міг входити й наступ на півдні.
"Вони розцінювали саме з Вугледару починати й таким чином стискати цими фланговими атаками. Те, що українські війська цього не допустили - це дало багато чого для того, щоб зірвати ось такі плани ворога", - підсумував Мусієнко.
Нагадаємо, Вугледар - це місто у Волноваському районі Донецької області. До повномасштабного вторгнення РФ населення міста налічувало до 15 000 людей. Як розповів "Суспільному" начальник Вугледарської міської військової адміністрації Сергій Новіков, наразі в населеному пункті залишається 107 людей, які категорично відмовилися виїжджати.
Під час підготовки матеріалу використовувалися: Telegram-канал керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка, звіт ISW та розвідки Британії, DeepState, Forbes, "Суспільне" та ексклюзивний коментар керівника Центру військово-правових досліджень Олександра Мусієнка.
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