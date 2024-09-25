В окрестностях Угледара россиян нет, но вражеские ДРГ пытаются прорываться в город, - ОВА

По его словам, на подступах к Угледару украинские военные сожгли огромное количество вражеской техники. Однако там все же наблюдается продвижение россиян.

"В окрестностях города врага еще нет. Заходят ДРГ, но наши защитники пытаются их выбить. То есть город еще не захвачен, и будем надеяться, что этого не будет", - рассказал Филашкин.

Глава ОВА также добавил, что в настоящее время в городе остаются около 100 человек, которые отказываются уезжать. В Угледар уже почти не завозят гуманитарную помощь, потому что все пути простреливаются.