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В окрестностях Угледара россиян нет, но вражеские ДРГ пытаются прорываться в город, - ОВА

Фото: в окрестностях Угледара россиян нет, но вражеские ДРГ пытаются прорываться в город (t.me/marinka_ugledar)
Автор: Татьяна Степанова

В окрестностях Угледара Донецкой области российских войск нет. В то же время вражеские ДРГ пытаются прорываться в город, однако украинские защитники их уничтожают.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Донецкой ОВА Вадима Филашкина в эфире телемарафона.

По его словам, на подступах к Угледару украинские военные сожгли огромное количество вражеской техники. Однако там все же наблюдается продвижение россиян.

"В окрестностях города врага еще нет. Заходят ДРГ, но наши защитники пытаются их выбить. То есть город еще не захвачен, и будем надеяться, что этого не будет", - рассказал Филашкин.

Глава ОВА также добавил, что в настоящее время в городе остаются около 100 человек, которые отказываются уезжать. В Угледар уже почти не завозят гуманитарную помощь, потому что все пути простреливаются.

Ситуация в Угледаре

По данным британской разведки, российские войска давят на Угледар Донецкой области с трех сторон. Видимо, в течение следующей недели ситуация не изменится.

Как рассказал военный эксперт Александр Мусиенко, ситуация вокруг Угледара сложилась достаточно критичной и продолжает усложняться. Оккупанты уничтожают город авиабомбами и артиллерией, пытаются двигаться с флангов и взять в окружение населенный пункт.

Детальнее о ситуации в Угледаре, есть ли там угроза окружения для ВСУ и планы оккупантов - читайте в материале РБК-Украина.

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