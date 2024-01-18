На околицях Токмака вчора пролунала серія вибухів: з'явились подробиці

"Вчора щонайменше 6 вибухів на околицях Токмака. Чому на околицях? Тому що Токмак є, можна сказати, фронтовим містом і в кожному приміщенні, на кожному захопленому підприємстві ворог розмістив свою військову техніку та особовий склад. Тож немає сумнівів, що вчора у Токмаку продовжилась ліквідація ворогів", - розповів він.

За словами мера Мелітополя, така ж ліквідація продовжується і в Бердянську та в Мелітополі.

"Щонайменше декілька вибухів відбувалось 16 січня там ( у Бердянську - ред.), де концентрувались військові РФ на території промзони. Так само сили спротиву продовжують працювати і на території Мелітополя, коли ліквідували автівку, де перебували військові. Цей вибух чуло все місто", - зазначив він.

Ситуація у Токмаку

Російські війська заселяються до багатоповерхових будинків у Токамаку, де вже живуть громадянські люди. Очевидно, вони не відходять від своєї вже знайомої тактики "живого щита" і намагаються прикритися людьми на випадок прориву українських сил.

Крім того, окупанти посилюють оборону в районі Токмака, посилюють перевірки та збільшують кількість блокпостів у місті. Також окупанти в Запорізькій області затримали 15-річного підлітка за нібито "підготовку теракту".