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В окрестностях Токмака вчера прозвучала серия взрывов: появились подробности

Фото: в окрестностях Токмака вчера прозвучала серия взрывов (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Вчера, 17 января, на окрестностях временно захваченного Токмака Запорожской области прогремели по меньшей мере шесть взрывов. Появились подробности этих "хлопков".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Мелитополя Ивана Федорова в эфире телемарафона.

"Вчера по меньшей мере 6 взрывов в окрестностях Токмака. Почему в окрестностях? Потому что Токмак является, можно сказать, фронтовым городом и в каждом помещении, на каждом захваченном предприятии враг разместил свою военную технику и личный состав. Поэтому нет сомнений, что вчера в Токмаке продолжилась ликвидация врагов", - рассказал он.

По словам мэра Мелитополя, такая же ликвидация продолжается и в Бердянске, и в Мелитополе.

"По меньшей мере, несколько взрывов происходило 16 января там (в Бердянске - ред.) где концентрировались военные РФ на территории промзоны. Так же силы сопротивления продолжают работать и на территории Мелитополя, когда ликвидировали автомобиль, где находились военные. Этот взрыв слышал весь город", - отметил он.

Ситуация в Токмаке

Российские войска заселяются в многоэтажные дома в Токамаке, где уже живут гражданские люди. По всей видимости они не отходят от своей уже знакомой тактики "живого щита" и пытаются прикрыться людьми на случай прорыва украинских сил.

Кроме того, оккупанты усиливают оборону в районе Токмака, ужесточают проверки и увеличивают количество блокпостов в городе. Также оккупанты в Запорожской области задержали 15-летнего подростка за якобы "подготовку теракта".

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