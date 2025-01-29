На околицях Чернігова пролунав вибух, РФ атакує місто дронами

Російські війська атакують Чернігів дронами 29 січня. На околицях міста вже чули вибух.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави МВА Чернігова Дмитра Брижинського.

"Ворог вчергове здійснює атаку шахедами. На околицях міста зафіксовано вибух "Шахеда", - розповів він. За його словами, інформація про пошкодження і постраждалих уточнюється. Повітряна тривога в Україні Наразі в Україні оголошено тривогу в кількох областях - Чернігівській, Сумській, Київській, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Харківській. "БПЛА на півночі Сумщини. Курсом - на Чернігівщину", - попередили в Повітряних силах.

Повітряна тривога в Україні (актуальна карта) Наслідки вибуху у Чернігові У результаті вибуху "Шахеду" виникла пожежа у двох нежитлових будівлях. "Жертв серед населення немає", - зазначив Брижинський. На місці події працюють підрозділи ДСНС.