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В окрестностях Чернигова прогремел взрыв, РФ атакует город дронами

Чернигов, Среда 29 января 2025 20:27
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В окрестностях Чернигова прогремел взрыв, РФ атакует город дронами Фото: в окрестностях Чернигова прогремел взрыв, РФ атакует город дронами 29 января (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска атакуют Чернигов дронами 29 января. На окраинах города уже слышали взрыв.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы ГВА Чернигова Дмитрия Брижинского.

"Враг в очередной раз осуществляет атаку шахедами. На окраинах города зафиксирован взрыв "Шахеда", - рассказал он.

По его словам, информация о повреждениях и пострадавших уточняется.

Воздушная тревога в Украине

На данный момент в Украине объявлена тревога в нескольких областях - Черниговской, Сумской, Киевской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской.

"БПЛА на севере Сумщины. Курсом - на Черниговщину", - предупредили в Воздушных силах.
В окрестностях Чернигова прогремел взрыв, РФ атакует город дронамиВоздушная тревога в Украине (актуальная карта)

Последствия взрыва в Чернигове

В результате взрыва "Шахеда" возник пожар в двух нежилых зданиях.

"Жертв среди населения нет", - отметил Брижинский.

На месте происшествия работают подразделения ГСЧС.

Обстрелы Чернигова и области

Российские войска уже не впервые обстреливают Чернигов. Например, российские оккупанты нанесли тройной удар по Чернигову 3 января. Вероятно, враг использовал ракеты "Искандер-М". Тогда пострадали шесть человек.

А в ноябре прошлого года российские оккупанты нанесли удар по Черниговской области. В результате вражеской атаки в области зафиксированы повреждения.

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