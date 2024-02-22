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На околиці Києва виявили залишки "Шахеда" з бойовою частиною (відео)

Київ, Четвер 22 лютого 2024 16:57
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На околиці Києва виявили залишки "Шахеда" з бойовою частиною (відео) Фото: На околиці Києва виявили залишки "Шахеда" (kyiv.npu.gov.ua)
Автор: Дмитро Браславський

На околиці Києва було виявлено залишки збитого "Шахеда" з бойовою частиною, яка не здетонувала. Правоохоронцям довелося знищити дрон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУНП у місті Києві.

З повідомленням про підозрілий предмет до поліції Києва звернувся місцевий житель. Він розповів, що прогулювався і помітив на землі частину предмета, схожого на безпілотний літальний апарат, який використовують окупанти під час атаки на міста України.

Фото: Залишки дрона (kyiv.npu.gov.ua)

На місце виклику прибули слідчо-оперативна група та вибухотехніки, де виявили уламки безпілотного літального апарату "Шахед" та його бойову частину, яка не здетонувала.

Правоохоронці огородили небезпечне місце, а поліцейські вибухотехніки розрядили бойову частину безпілотника і доставили його в безпечне місце, де знищили.

Сапери регулярно знищують залишки ракет і бомб РФ

У січні в одному з районів Києва виявили бойову частину російської гіперзвукової ракети "Кинджал". Сапери її знешкодили.

На початку лютого правоохоронці в Харківській області виявили бойові частини російських засобів ураження. Йдеться, зокрема, і про ракету Х-32.

А пізніше сапери знищили нерозірвану авіабомбу, яку РФ скинула на Харківську область

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