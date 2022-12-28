ua ru
Ср, 28 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

На окраине Киева раздаются взрывы: стало известно, в чем причина

Новина українською →
Киев, Среда 28 декабря 2022 13:02
На окраине Киева раздаются взрывы: стало известно, в чем причина Фото: на окраине Киева сегодня слышны взрывы (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В Киеве на окраине города сегодня, 28 декабря раздаются взрывы. Жителей предупреждают о проходящем в области разминировании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал КГВА.

"Звуки взрывов на северной окраине столицы - работа наших разминировщиков. Сегодня в Вышгороде проводят обучение саперов. Бойцы будут отрабатывать навыки изъятия и ликвидации взрывоопасных предметов. Поэтому в некоторых общинах будут раздаваться звуки взрывов", - говорится в сообщении.

В свою очередь местные жители призвали сохранять спокойствие и находиться в укрытиях до завершения воздушной тревоги.

Напомним, вчера, 27 декабря жители Киевской области слышали взрывы из-за проведения учений для саперов в одном из районов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Взрыв воздушная тревога
NEWS
Смогут сбивать Shahed. Украина планирует разработать дроны класса "воздух-воздух"
Смогут сбивать Shahed. Украина планирует разработать дроны класса "воздух-воздух"
DAILY
Сергей Марченко: Запад не планировал давать Украине деньги, потому что не планировал войну
Ростислав Шаправскийглавный редактор Сергей Марченко: Запад не планировал давать Украине деньги, потому что не планировал войну