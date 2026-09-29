Не "око за око": Рютте пояснив, якими будуть відповіді НАТО на гібридні атаки РФ

За його словами, термін "гібридний" звучить надто м'яко, адже насправді йдеться про агресивну тактику "сірої зони", яка включає застосування безпілотників, диверсії та кібератаки. Водночас НАТО володіє всіма необхідними інструментами для відповіді.

"Не завжди ви бачитимете їх публічно. Вони не завжди будуть симетричними. Це не завжди буде принцип "око за око", але ми маємо потрібні нам варіанти відповіді", - наголосив Рютте.

Приклади симетричних та асиметричних дій

Як приклад симетричної реакції Рютте нагадав про події кінця 2025 року, коли після перерізання підводного кабелю між Фінляндією та Естонією Альянс розпочав операцію Baltic Sentry ("Балтійська варта") для захисту підводної інфраструктури.

Водночас асиметричні заходи реалізують окремі союзники - зокрема Британія, Швеція, Бельгія та Франція. Вони спрямовані на ускладнення діяльності російського "тіньового флоту", щоб позбавити Кремль прибутків від транспортування нафти "іржавими танкерами".

Виваженість та посилення підтримки України

Генсек НАТО підкреслив важливість виваженого підходу, оскільки Альянс має справу з очільником Кремля, який уже пожертвував життями до 1,2 мільйона власних військових у "неспровокованій війні".

"Тож тут доречна певна виваженість, але водночас слід продовжувати інвестувати в оборону - так, як це робить уряд Литви та інші країни НАТО", - сказав він, відзначивши успішне збиття ворожого дрона над Литвою.

Крім того, Рютте назвав збільшення допомоги Києву найкращою відповіддю на будь-які провокації РФ, оскільки головна мета Москви - роз'єднати союзників і змусити їх втратити фокус з України.

"Наш сигнал Москві чіткий. Ми робитимемо для України ще більше, а не менше", - підсумував генсек НАТО.