Не "око за око": Рютте объяснил, какими будут ответы НАТО на гибридные атаки РФ

По его словам, термин "гибридный" звучит слишком мягко, ведь речь идет об агрессивной тактике "серой зоны", которая включает применение беспилотников, диверсии и кибератаки. В то же время, НАТО обладает всеми необходимыми инструментами для ответа.

"Не всегда вы будете видеть их публично. Они не всегда будут симметричными. Это не всегда будет принцип "око за око", но мы имеем нужные нам варианты ответа", - подчеркнул Рютте.

Примеры симметричных и асимметричных действий

В качестве примера симметричной реакции Рютте напомнил о событиях конца 2025 года, когда после перерезки подводного кабеля между Финляндией и Эстонией Альянс приступил к операции Baltic Sentry ("Балтийская стража") для защиты подводной инфраструктуры.

В то же время, асимметричные мероприятия реализуют отдельные союзники - в частности Британия, Швеция, Бельгия и Франция. Они направлены на усложнение деятельности российского "теневого флота", чтобы лишить Кремль доходов от транспортировки нефти "ржавыми танкерами".

Взвешенность и усиление поддержки Украины

Генсек НАТО подчеркнул важность взвешенного подхода, поскольку Альянс имеет дело с главой Кремля, который уже пожертвовал жизнями до 1,2 миллиона собственных военных в "неспровоцированной войне".

"Итак, здесь уместна определенная взвешенность, но в то же время следует продолжать инвестировать в оборону - так, как это делает правительство Литвы и другие страны НАТО", - сказал он, отметив успешное сбитие вражеского дрона над Литвой.

Кроме того, Рютте назвал увеличение помощи Киеву лучшим ответом на любые провокации РФ, поскольку главная цель Москвы - разъединить союзников и заставить их потерять фокус с Украины.

"Наш сигнал Москве четкий. Мы будем делать для Украины еще больше, а не меньше", - подытожил генсек НАТО.