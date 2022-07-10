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В Оклахоме произошел взрыв на газовом заводе, полиция объявила эвакуацию

Фото: В Оклахоме произошел взрыв на газовом заводе, полиция объявила эвакуацию (Deer Creek Volunteer Fire Dept./Facebook)
Автор: Артур Родивилов

В США произошел взрыв на газовом заводе в Оклахоме, полиция эвакуировало жителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC News.

ЧП случилось на заводе сжиженного природного газа (СПГ) OneOk в городе Медфорд.

По предварительным данным, пострадавших нет. Жители соседних домов эвакуированы.

Другие подробности происшествия не приводятся.

Напомним, завод по производству сжиженного природного газа Freeport LNG вынужден был закрыться на несколько недель после взрыва.

Авария на заводе на побережье Мексиканского залива в Техасе вызвала рост цен на газ в Европе.

Ранее в городе Роктон, что в американском штате Иллинойс, произошел масштабный пожар на химическом заводе Chemtool.

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Оклахома