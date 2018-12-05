В оккупированный Крым РФ пересилила более 105 тыс. россиян

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Главнокомандующий ВМС считает, что конечной целью Путина является создание военной базы в оккупированном Крыму

Главнокомандующий Военно-морских сил (ВМС) Украины Игорь Воронченко заявил, что за годы оккупации Крыма с 2014 года РФ заселила полуостров более чем 105 тыс. россиян. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на theБабель.

Воронченко рассказал, что жители полуострова начинают себя чувствовать людьми "второго сорта".

"По некоторым данным, в Крым заселились свыше 105 тысяч россиян, и те люди, которые жили на полуострове до аннексии, уже начинают чувствовать себя людьми "второго сорта", - рассказал Воронченко.

Он считает, что это и есть стратегия оккупации Крыма, которую создает Кремль.

"Все органы местной власти в АРК заняты русскими, и чем дальше этого будет все больше и больше", - добавил главнокомандующий ВМС.

Воронченко заявил, что конечной целью РФ является создание в Крыму военной базы.

"Полуостров нужен Путину, чтобы он создал там свою базу и творил свои дела относительно Сирии, Ливии; попытки его влияния в Средиземном море будут расти", - рассказал главнокомандующий ВМС.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что РФ хочет использовать аннексию Крыма для расширения влияния на Азовское море. Он заявил, что РФ нарушает международное право и призвал освободить украинских моряков, которых Россия незаконно задержала во время атаки на корабли ВМС Украины в Керченском проливе.