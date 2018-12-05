В окупований Крим РФ пересилила понад 105 тис. росіян

Фото: Ігор Воронченко (mil.gov.ua.jpg)

Головнокомандувач ВМС вважає, що кінцевою метою Путіна є створення військової бази в окупованому Криму

Головнокомандувач Військово-морських сил (ВМС) України Ігор Воронченко заявив, що за роки окупації Криму з 2014 року РФ заселила півострів більш ніж 105 тис. росіян. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на theБабель.

Воронченко розповів, що жителі півострова починають відчувати себе людьми "другого сорту".

"За деякими даними, в Крим заселилися понад 105 тисяч росіян, і ті люди, які жили на півострові до анексії, вже починають відчувати себе людьми "другого сорту", - розповів Воронченко.

Він вважає, що це і є стратегія окупації Криму, яку створює Кремль.

"Усі органи місцевої влади в АРК зайняті росіянами, і чим далі буде все більше і більше", - додав головнокомандувач ВМС.

Воронченко заявив, що кінцевою метою РФ є створення у Криму військової бази.

"Півострів потрібен Путіну, щоб він створив там свою базу і творив свої справи щодо Сирії, Лівії; спроби його впливу в Середземному морі будуть рости", - розповів головнокомандувач ВМС.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг заявив, що РФ хоче використовувати анексію Криму для розширення впливу на Азовське море. Він заявив, що РФ порушує міжнародне право і закликав звільнити українських моряків, яких Росія незаконно затримала під час атаки на кораблі ВМС України в Керченській протоці.