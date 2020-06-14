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Оккупированный Донбасс полностью остался без украинской связи

Новости » Общество     14.06.2020 - 13:38
Оккупированный Донбасс полностью остался без украинской связи
Фото: ОРДЛО остались без украинской связи (SatelitRay)

На линиях Vodafone произошла авария

С 14 июня оккупированный Донбасс полностью остался без украинской мобильной связи. Сегодня оператор Vodafone Ukraine не работает и на территории отдельных районов Донецкой области.

Об этом РБК-Украина сообщили на горячей линии оператора.

Как сообщили на горячей линии, связь в этих районах не работает из-за аварии на линии. В то же время в Vodafone уточнили, что ремонтные работы уже проводятся, однако сроков решения проблемы пока не называют. Других деталей также пока нет.

По состоянию на 13:30 на номера Vodafone в отдельных районах Донецкой области невозможно дозвониться.

Оккупационные "власти" с утра заявили об отсутствии связи Vodafone в результате повреждения на телекоммуникационной сети. Также сообщалось, что в причинах разбираются специалисты оператора.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что в отдельных районах Луганской области украинской мобильной связи нет уже неделю; предполагается, что боевики обесточили оборудование Vodafone.

До этого в Министерстве по вопросам реинтеграции оккупированных территорий заявили, что отlельные районы Луганской области охватили забастовки, а боевики похитили нескольких активистов.

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Автор: Данила Крамаренко

Теги Новости Украины ДонбассСвязьVodafone Украина
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