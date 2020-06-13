На оккупированном Донбассе неделю нет мобильной связи: что происходит

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Проблема, скорее всего, возникла из-за отсутствия электроснабжения

Боевики на оккупированной территории Луганской области блокируют мобильную связь и социальные сети из-за забастовки шахтеров. Проблема, скорее всего, возникла из-за отсутствия электроснабжения.

Об этом сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, передает РБК-Украина.

Забастовки шахтеров

Так, на временно оккупированной территории Луганской области 5 июня было объявлено о начале забастовки шахтеров в городе Антрацит. Более 120 горняков отказались подниматься на поверхность до тех пор, пока им не погасят долги по зарплате за последние три месяца.

По данным Минреинтеграции, боевики под прикрытием "карантинных мероприятий" пытались изолировать забастовщиков и заблокировали подъезд к району и города Ровеньки.

"Было зафиксировано попытки заблокировать в указанном районе работу социальных сетей и мобильной связи. Тем не менее информация о забастовке распространилась. Забастовку поддержали горняки шахты "Белореченская". Забастовка шахтеров на шахте "Комсомольская" продолжается, более 100 человек неделю остаются под землей", - сообщили в министерстве.

Местные СМИ игнорируют ситуацию

В ведомстве добавили, что в подконтрольные боевикам медиа игнорируют и замалчивают масштаб забастовки шахтеров.

"Для дискредитации это подается как инспирированный протест. Зато, по имеющейся информации, нескольких активных сторонников бастующих похитили подконтрольные России боевики", - говорится в сообщении.

В пресс-службе оператора "Водафон-Украина" на запрос РБК-Украина подтвердили, что частично на территории оккупированного Донбасса уже неделю отсутствует мобильная связь украинского мобильного оператора.

Связи нет из-за отсутствия электропитания

"Базовые станции на неподконтрольной территории Луганской области неактивны из-за отсутствия электропитания. Мы не имеем физического доступа к оборудованию, и у нас не имеет возможности узнать о причинах отсутствия питания и восстановить работу сети", - рассказали в пресс-службе.

По словам пресс-секретаря "Водафон-Украина" Виктории Павловской, связь пропала на оккупированной части Луганской области в ночь 7 на 8 июня. К этому времени, украинский мобильный оператор мог оказывать услуги на территории оккупированного Донбасса на протяжении всех лет российской оккупации.

Вместе с тем боевики так называемой "ЛНР" заявили, что причиной отсутствия связи является "авария на телекоммуникационном оборудовании". В пресс-службе украинского оператора эту информацию опровергли.

"Нас спрашивали, прерванный кабель - оптоволокно. Нет, причина не в кабеле. Это не авария телекоммуникационного оборудования. Это отсутствие электропитания", - добавила Павловская.

Боевики заставляют пользоваться оператором связи "Лугаком"

Также у оператора объяснили, что подобная ситуация пока наблюдается только на оккупированных районах Луганской области. В то же время местные жители рассказали РБК-Украина, что боевики заставляют население пользоваться мобильным оператором "Лугаком".

Напомним, 29 мая произошел сбой в работе мобильной связи Vodafone на территории Украины, позже проблему устранили.

Также РБК-Украина писало, что из ОРДЛО приезжают абитуриенты, которые не знали об отмене пробного ВНО.

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Автор: Анастасия Светлевская