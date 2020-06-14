Окупований Донбас повністю залишився без українського зв'язку

Фото: ОРДЛО залишилися без української зв'язку (SatelitRay)

На лініях Vodafone сталася аварія

З 14 червня окупований Донбас повністю залишився без українського мобільного зв'язку. Сьогодні оператор Vodafone Ukraine не працює й на території окремих районів Донецької області.

Про це РБК-Україна повідомили на гарячій лінії оператора.

Як повідомили на гарячій лінії, зв'язок в цих районах не працює через аварію на лінії. Водночас у Vodafone уточнили, що ремонтні роботи вже проводяться, однак строків вирішення проблеми поки що не називають. Інших деталей також поки немає.

Станом на 13:30 на номери Vodafone в окремих районах Донецької області неможливо додзвонитися.

Окупаційна "влада" з ранку заявила про відсутність зв'язку Vodafone в результаті пошкодження телекомунікаційної мережі. Також повідомлялося, що в причинах розбираються фахівці оператора.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що в окремих районах Луганської області української мобільного зв'язку немає вже тиждень; імовірно, бойовики знеструмили обладнання Vodafone.

До цього в Міністерстві з питань реінтеграції окупованих територій заявили, що окремі райони Луганської області охопили страйки, а бойовики викрали кількох активістів.

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Автор: Данила Крамаренко