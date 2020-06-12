Оккупированный Донбасс охватили забастовки, нескольких активистов похитили

Фото: на шахтах оккупированного Донбасса массовые забастовки (pixabay)

Украинская сторона заявляет о похищениях в Антраците

На оккупированном Донбассе продолжаются массовые забастовки на шахтах. По данным украинской стороны, нескольких активистов уже похитили подконтрольные России боевики.

Об этом говорится в сообщении Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Сообщается, что с 5 июня в оккупированном Антраците Луганской области продолжаются забастовки на шахте "Комсомольская". В частности, десятки горняков отказывались подниматься на поверхность до погашения долгов по зарплате. На сегодня под землей остаются более 100 шахтеров.

"По имеющейся информации, несколько активных сторонников бастующих были похищены подконтрольными России боевиками", - говорится в сообщении.

Минреинтеграции обращает внимание международных мониторинговых миссий на эту ситуацию, которая содержит прямую опасность для жизни и здоровья людей.

Также сообщается, что забастовку поддержали горняки шахты "Белореченская" в Лутугинском районе, а также работники двух цехов Алчевского металлургического комбината.

Напомним, в мае Минреинтеграции заявляло о коллапсе бюджетной и социальной сферы оккупированных районов Донбасса, который приводит к массовым забастовкам.

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Автор: РБК-Украина