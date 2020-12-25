На оккупированный Донбасс за неделю отправили более 300 тонн гумпомощи

В течение недели на оккупированную территорию Донецкой и Луганской областей отправили более 368 тонн гуманитарной помощи. Через контрольный пункт "Новотроицкое" за неделю проследовали 34 грузовика с гуманитаркой.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.

Гуманитарную помощь жителям оккупированного Донбасса в течение недели отправляли Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, Международный комитет Красного Креста, а также миссия Украинской православной церкви.

"Для потребностей жителей временно оккупированного Донбасса направлено продуктовые и гигиенические наборы, строительные материалы, медицинские средства, бытовое и медицинское оборудование", - рассказали пограничники.

Напомним, Россия также отправляет на Донбасс так называемые "гуманитарные конвои", но не согласовывает их с украинской властью. В МИД Украины считают такую "помощь" нарушением международного права.

Добавим, вчера российские оккупанты на Донбассе п'пять раз обстреливали позиции Объединенных сил. Боевики применяли запрещенные минскими соглашениями минометы.