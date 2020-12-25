На окупований Донбас за тиждень відправили понад 300 тонн гумдопомоги

Протягом тижня на окуповану територію Донецької та Луганської областей відправили понад 368 тонн гуманітарної допомоги. Через контрольний пункт "Новотроїцьке" за тиждень прослідували 34 вантажівки з гуманітаркою.

Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

Гуманітарну допомогу мешканцям окупованого Донбасу протягом тижня відправляли Управління верховного комісара ООН у справах біженців, Міжнародний комітет Червоного Хреста, а також місія Української православної церкви.

"Для потреб мешканців тимчасово окупованого Донбасу направлено продуктові й гігієнічні набори, будівельні матеріали, медичні засоби, побутове та медичне обладнання", - розповіли прикордонники.

Нагадаємо, Росія також відправляє на Донбас так звані "гуманітарні конвої", але не узгоджує їх з українською владою. В МЗС України вважають таку "допомогу" порушенням міжнародного права.

Додамо, вчора російські окупанти на Донбасі п'ять разів обстрілювали позиції Об'єднаних сил. Бойовики застосовували заборонені мінськими угодами міномети.