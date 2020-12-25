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На окупований Донбас за тиждень відправили понад 300 тонн гумдопомоги

Автор: Дмитро Левицький

Протягом тижня на окуповану територію Донецької та Луганської областей відправили понад 368 тонн гуманітарної допомоги. Через контрольний пункт "Новотроїцьке" за тиждень прослідували 34 вантажівки з гуманітаркою.

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Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

Гуманітарну допомогу мешканцям окупованого Донбасу протягом тижня відправляли Управління верховного комісара ООН у справах біженців, Міжнародний комітет Червоного Хреста, а також місія Української православної церкви.

"Для потреб мешканців тимчасово окупованого Донбасу направлено продуктові й гігієнічні набори, будівельні матеріали, медичні засоби, побутове та медичне обладнання", - розповіли прикордонники.

Нагадаємо, Росія також відправляє на Донбас так звані "гуманітарні конвої", але не узгоджує їх з українською владою. В МЗС України вважають таку "допомогу" порушенням міжнародного права.

Додамо, вчора російські окупанти на Донбасі п'ять разів обстрілювали позиції Об'єднаних сил. Бойовики застосовували заборонені мінськими угодами міномети.

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Новини України ДонбасГуманітарна допомога