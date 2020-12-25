Вчера боевики на Донбассе пять раз нарушали перемирие

Фото: украинский военный (facebook.com/pressjfo.news)

В четверг, 24 декабря, пророссийские боевики на Донбассе пять раз нарушали режим прекращения огня. С начала 25 декабря в зоне проведения операции Объединенных сил сохраняется режим "тишины".

Об этом сообщило командование ООС на странице в Facebook.

Обстрелы вчера зафиксировали вблизи Водяного и Шумов. У Водяного оккупанты стреляли из минометов 82-го калибра и автоматических станковых гранатометов. Гранатометы и стрелковое оружие применяли вблизи Шумов. В результате одного из обстрелов пострадал украинский военный.

Кроме того, неподалеку Красногоровки боец Объединенных сил подорвался на неизвестном взрывном устройстве. Обоим раненым военным оперативно оказали медицинскую помощь, их госпитализировали.

"На многочисленные обстрелы российско-оккупационных войск украинские военнослужащие дали противнику адекватный ответ", - добавили в штабе.

Напомним, после ранения военного возле Шумов украинская сторона направила ноту в Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ. Обстрел произошел около 16 часов дня.

Добавим, 23 декабря оккупанты обстреливали украинских военных вблизи Талаковки, Авдеевки и Водяного.