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На оккупированный Донбасс за неделю доставили более 36 тонн "гуманитарки"

Автор: Мария Кучерявец

На оккупированную часть Донецкой и Луганской области за неделю был доставлен гуманитарный груз общим весом более 36 тонн. Он проследовал через КПВВ "Новотроицкое" и "Счастье".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ГПСУ.

"Через КПВВ "Новотроицкое" и КПВВ "Счастье" проехали 5 грузовиков с гуманитарной помощью от Международного Комитета Красного Креста",- говорится в сообщении.

По информации ведомства, для нужд жителей временно оккупированной территории Украины были доставлены сантехнические материалы, мебель, одежда и продуктовые наборы.

Так, общий вес гуманитарной помощи составил более 36 тонн.

Напомним, жителям Луганской области за июнь доставили 61 тонну гуманитарного груза.

Добавим, недавно омбудсмен Людмила Денисова обратилась к Международному Комитету Красного Креста с просьбой предоставить пленнице боевиков помощь.

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Гуманитарная помощь