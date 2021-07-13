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Пленная боевиками украинка в критическом состоянии. Денисова просит Красный Крест о помощи

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Вторник 13 июля 2021 17:39
Пленная боевиками украинка в критическом состоянии. Денисова просит Красный Крест о помощи Фото: омбудсмен Людмила Денисова (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Удерживаемая оккупационными властями в СИЗО Донецка украинка Наталья Стаценко находится в критическом состоянии и нуждается в срочном лечении. Омбудсмен Людмила Денисова просит у Международного Комитета Красного Креста оказать пленнице боевиков помощь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Денисовой в Telegram.

По ее словам, у Стаценко обострилось хроническое заболевание спины, сопровождается значительным нарушением статико-динамических функций позвоночника.

"Обращаюсь к руководству Международного Комитета Красного Креста в Украине, субделегации МККК в Донецке срочно посетить Наталью Стаценко в СИЗО, способствовать ее немедленной госпитализации и оказанию квалифицированной медицинской помощи", - написала Денисова.

Она также попросила миссию ОБСЕ в Украине делегировать на очередное заседание так называемого "суда", которое состоится в Донецке 30 августа, своих представителей для проверки соблюдения процессуальных прав Стаценко.

Наталья Стаценко - жительница Донецка. Боевики удерживали ее с июля 2019 года тюрьме "Изоляция", а затем перевели в СИЗО №5 Донецка. Оккупационные власти обвиняют Наталью в "шпионаже" в пользу Украины и проукраинской деятельности.

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