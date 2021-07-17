На оккупированный Донбасс за неделю доставили более 36 тонн "гуманитарки"
На оккупированную часть Донецкой и Луганской области за неделю был доставлен гуманитарный груз общим весом более 36 тонн. Он проследовал через КПВВ "Новотроицкое" и "Счастье".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ГПСУ.
"Через КПВВ "Новотроицкое" и КПВВ "Счастье" проехали 5 грузовиков с гуманитарной помощью от Международного Комитета Красного Креста",- говорится в сообщении.
По информации ведомства, для нужд жителей временно оккупированной территории Украины были доставлены сантехнические материалы, мебель, одежда и продуктовые наборы.
Так, общий вес гуманитарной помощи составил более 36 тонн.
Напомним, жителям Луганской области за июнь доставили 61 тонну гуманитарного груза.
Добавим, недавно омбудсмен Людмила Денисова обратилась к Международному Комитету Красного Креста с просьбой предоставить пленнице боевиков помощь.