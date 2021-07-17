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На окупований Донбас за тиждень доставили понад 36 тонн "гуманітарки"

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Донбас, Субота 17 липня 2021 12:28
На окупований Донбас за тиждень доставили понад 36 тонн "гуманітарки" Фото: на окупований Донбас за тиждень доставили понад 36 тонн "гуманітарки" (facebook.com/mvs.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

На окуповану частину Донецької та Луганської області за тиждень було доставлено гуманітарного вантажу загальною вагою понад 36 тонн. Він прослідував через КПВВ "Новотроїцьке" та "Щастя".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ДПСУ.

"Через КПВВ "Новотроїцьке" та КПВВ "Щастя" проїхали 5 вантажівок з гуманітарною допомогою від Міжнародного Комітету Червоного Хреста", - йдеться у повідомленні.

За інформацією відомства, для потреб мешканців тимчасово окупованої території України було доправлено сантехнічні матеріали, меблі, одяг та продуктові набори.

Так, загальна вага гуманітарної допомоги склала понад 36 тонн.

Нагадаємо, жителям Луганської області за червень доправили 61 тонну гуманітарного вантажу.

Додамо, нещодавно омбудсмен Людмила Денисова звернулася до Міжнародного Комітету Червоного Хреста з проханням надати полонянці бойовиків допомогу.

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Гуманітарна допомога
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