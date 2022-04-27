На оккупированных территориях россияне похищают мужчин, чтобы пополнить обменный фонд

На занятых врагом территориях Харьковской, Запорожской, Херсонской, Николаевской, Луганской, Донецкой областей проводятся масштабные "фильтрационные мероприятия". Жертвами оккупантов чаще всего становятся мужчины призывного возраста.

Отмечается, что в первую очередь - ветераны АТО/ООС, бывшие военные и правоохранители, проукраинские активисты.

Также в помещениях херсонского изолятора временного содержания находятся более 300 проукраинских активистов и ветеранов АТО/ООС, которых пытают.

Кроме того, в селе Великая Лепетиха Херсонской области создан фильтрационный лагерь. Недавно туда прибыли около 400 российских военнослужащих, одетых в форму Росгвардии. Они ищут и задерживают мужчин призывного возраста.

К тому же задержанных украинских мужчин массово вывозят в направлении оккупированного Крыма.

Основной целью является "пополнение обменного фонда". Украинских заложников планируют обменивать на российских военных преступников. Даже при условии, если украинцы не принимали участия в боевых действиях 2022 года.

Также не исключена организация пропагандистских "парадов победы" с участием задержанных украинцев. Согласно полученной информации их могут попытаться выдать за "военнопленных" и провести по улицам оккупированных городов.

Аналогичные мероприятия проходили в Донецке в 2014 году.