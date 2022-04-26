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Российские войска пытаются окружить укрепленные позиции ВСУ на Донбассе, - британская разведка

Новина українською →
Украина, Вторник 26 апреля 2022 08:29
Российские войска пытаются окружить укрепленные позиции ВСУ на Донбассе, - британская разведка Фото: российские войска пытаются атаковать позиции ВСУ на Донбассе (mil.ru)
Автор: Александр Белоус

Российские силы, вероятно, пытаются окружить хорошо укрепленные украинские позиции на востоке Украины. Кроме того, готовится атака с юга на Запорожье.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сообщении, город Кременная захвачен, а к югу от Изюма идут тяжелые бои, в то время как российские войска пытаются продвинуться к городам Славянск и Краматорск с севера и востока.

"Украинские силы готовят оборону в Запорожье к возможному нападению России с юга", - добавили в Минобороны Британии.

Ранее спикер Минобороны полковник Александр Мотузяник в интервью РБК-Украина сказал, что в Кремле хотят "продать" российскому обществу в качестве победы полную оккупацию Донецкой и Луганской областей. Но к 9 мая они будут пытаться захватить и другие территории.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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