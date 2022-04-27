На окупованих територіях росіяни викрадають чоловіків, щоб поповнити обмінний фонд

Російські війська на окупованих територіях викрадають чоловіків, щоб поповнити обмінний фонд та готуються до 9 травня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки.
На зайнятих ворогом територіях Харківської, Запорізької, Херсонської, Миколаївської, Луганської, Донецької областей проводяться масштабні "фільтраційні заходи". Жертвами окупантів найчастіше стають чоловіки призовного віку.
Зазначається, що в першу чергу - ветерани АТО/ООС, колишні військові та правоохоронці, проукраїнські активісти.
Також в приміщеннях херсонського ізолятора тимчасового утримання перебувають понад 300 проукраїнських активістів і ветеранів АТО/ООС, яких катують.
Окрім того, в селі Велика Лепетиха Херсонської області створено фільтраційний табір. Нещодавно туди прибули близько 400 російських військовослужбовців, одягнених у форму Росгвардії. Вони шукають і затримують чоловіків призовного віку.
До того ж затриманих українських чоловіків масово вивозять в напрямку окупованого Криму.
Основною метою є "поповнення обмінного фонду". Українських заручників планують обмінювати на російських військових злочинців. Навіть за умови, якщо українці не брали участі у бойових діях 2022 року.
Також не виключена організація пропагандистських "парадів перемоги" за участі затриманих українців. Згідно з отриманою інформацією їх можуть спробувати видати за "військовополонених" та провести вулицями окупованих міст.
Аналогічні заходи відбувались в Донецьку 2014 року.
Раніше ми повідомляли, що Росія стягує на війну лівійських курсантів, учасників бойових дій Сирії та Чечні.
Також ми писали, що російські війська намагаються оточити укріплені позиції ЗСУ на Донбасі.
Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!
Перемога буде за нами! Слава Україні!