На оккупированных территориях россияне готовят референдумы: что известно

На оккупированных территориях Украины идет планомерная подготовка к так называемым референдумам, на которых будет решаться судьба этих регионов.

"11 сентября - это единый день голосования. Но мы уже сейчас четко видим те меры, которые Россия проводит в Херсонской, Донецкой, Луганской областях", - заявил Скибицкий.

По его словам, сейчас идет планомерная подготовка к так называемым референдумам, на которых будет решаться, что делать с этими территориями.

"Кроме того, законодательный орган РФ нарабатывает законопроекты для упрощения предоставления гражданства, интеграции или присоединения оккупированных территорий к РФ и другие законодательные вопросы, которые РФ будет использовать на оккупированных территориях", - отметил представитель ГУР МО Украины.