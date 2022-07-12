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На оккупированных территориях россияне готовят референдумы: что известно

Фото: на оккупированных территориях россияне готовят референдумы (Getty Images)
Автор: Евгений Прокопенко

На оккупированных территориях Украины идет планомерная подготовка к так называемым референдумам, на которых будет решаться судьба этих регионов.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказал представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий, сообщает РБК-Украина.

"11 сентября - это единый день голосования. Но мы уже сейчас четко видим те меры, которые Россия проводит в Херсонской, Донецкой, Луганской областях", - заявил Скибицкий.

По его словам, сейчас идет планомерная подготовка к так называемым референдумам, на которых будет решаться, что делать с этими территориями.

"Кроме того, законодательный орган РФ нарабатывает законопроекты для упрощения предоставления гражданства, интеграции или присоединения оккупированных территорий к РФ и другие законодательные вопросы, которые РФ будет использовать на оккупированных территориях", - отметил представитель ГУР МО Украины.

Напомним, россияне захватили часть Луганской, Донецкой, Харьковской, Запорожской и Херсонской областей. В большинстве захваченных регионов оккупанты хотят провести референдумы. При этом захватчики проводят принудительную мобилизацию украинцев.

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