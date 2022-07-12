RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

На окупованих територіях росіяни готують референдуми: що відомо

Фото: на окупованих територіях росіяни готують референдуми (Getty Images)
Автор: Євгеній Прокопенко

На окупованих територіях України йде планомірна підготовка до так званих референдумів, на яких буде вирішуватися доля цих регіонів.

Про це в ефірі національного телемарафону розповів представник ГУР МО України Вадим Скібіцький, повідомляє РБК-Україна.

"11 вересня - це єдиний день голосування. Але ми вже зараз чітко бачимо ті заходи, які Росія проводить в Херсонській, Донецькій, Луганській областях", - заявив Скібіцький.

За його словами, нині йде планомірна підготовка до так званих референдумів, на яких буде вирішуватися, що робити з цими територіями.

"Крім того, законодавчий орган РФ напрацьовує законопроекти для спрощення надання громадянства, інтеграції чи приєднання окупованих територій до РФ та інші законодавчі питання, які РФ буде використовувати на окупованих територіях", - зазначив представник ГУР МО України.

Нагадаємо, росіяни захопили частину Луганської, Донецької, Харківської, Запорізької та Херсонської областей. У більшості захоплених регіонів окупанти хочуть провести референдуми. При цьому загарбники проводять примусову мобілізацію українців.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні