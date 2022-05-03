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На оккупированных территориях Луганской области "народная милиция" забирает у гражданских мобильные телефоны

Российские военные (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

В Луганской области на оккупированных территориях "народная милиция" конфисковывает мобильные телефоны и другие гаджеты. Оккупанты лишают людей возможности следить за новостями и общаться с родными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на голову Луганской ОВА Сергея Гайдая.

Соответствующий приказ издала оккупационная власть так называемой "ЛНР". В частности, у людей будут проверять телефоны, планшеты и другие гаджеты на наличие "неугодных" социальных сетей, диалогов с родственниками, которые живут за пределами "республики".

Конфисковывать личные вещи будут на 30 дней. Однако, неизвестно, вернут ли вещи вообще. К тому же людям даже угрожают наказанием.

"Они хотят ограничить свободу слова. То есть, изолировать население от возможности выбирать те каналы информации, за которыми люди хотят следить, анализировать и находиться в курсе событий. Касается это и общение с родными, которые имеют точку зрения, отличающуюся от мнения руководства "ЛНР" и России", - говорится в сообщении.

Отмечается, что люди в спешке начали удаляться из социальных сетей и "чистить" телефонные номера.

Ранее мы сообщали, что жители Луганской области отказываются от эвакуации.

Также мы писали, что в Лисичанске в результате обстрелов сгорела гимназия, которую построили в конце 19-го века.

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