На окупованих територіях Луганської області "народна міліція" забирає у цивільних мобільні телефони

Відповідний наказ видала окупаційна влада так званої "ЛНР". Зокрема, у людей перевірятимуть телефони, планшети та інші гаджети на наявність "неугодних" соціальних мереж, діалогів з родичами, що мешкають поза межами "республіки".

Конфісковуватимуть особисті речі на 30 днів. Однак, невідомо, чи повернуть речі взагалі. До того ж людям навіть погрожують покаранням.

"Вони хочуть обмежити свободу слова. Тобто, ізолювати населення від можливості обирати ті канали інформації, за якими люди хочуть слідкувати, аналізувати та перебувати в курсі подій. Стосується це і спілкування з рідними, які мають точку зору, що відрізняється від думки керівництва "ЛНР" та Росії", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що люди в поспіху почали видалятися із соціальних мереж та "чистити" телефонні номери.