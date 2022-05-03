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На окупованих територіях Луганської області "народна міліція" забирає у цивільних мобільні телефони

Російські військові (GettyImages)
Автор: Тетяна Самарук

У Луганській області на окупованих територіях "народна міліція" конфісковує мобільні телефони та інші гаджети. Окупанти лишають людей можливості слідкувати за новинами та спілкуватися з рідними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської ОВА Сергія Гайдая.

Відповідний наказ видала окупаційна влада так званої "ЛНР". Зокрема, у людей перевірятимуть телефони, планшети та інші гаджети на наявність "неугодних" соціальних мереж, діалогів з родичами, що мешкають поза межами "республіки".

Конфісковуватимуть особисті речі на 30 днів. Однак, невідомо, чи повернуть речі взагалі. До того ж людям навіть погрожують покаранням.

"Вони хочуть обмежити свободу слова. Тобто, ізолювати населення від можливості обирати ті канали інформації, за якими люди хочуть слідкувати, аналізувати та перебувати в курсі подій. Стосується це і спілкування з рідними, які мають точку зору, що відрізняється від думки керівництва "ЛНР" та Росії", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що люди в поспіху почали видалятися із соціальних мереж та "чистити" телефонні номери.

Раніше ми повідомляли, що жителі Луганської області відмовляються від евакуації.

Також ми писали, що у Лисичанську внаслідок обстрілів згоріла гімназія, яку збудували наприкінці 19-го століття.

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