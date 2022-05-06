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В оккупированную часть Запорожской области открыли гуманитарный коридор

Фото: в оккупированную часть Запорожской области открыли гуманитарный коридор (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 6 мая в районе Каменского Запорожской области откроют гуманитарный коридор для тех людей, кому необходимо проехать на временно оккупированную территорию. Он будет работать с 10:00 до 14:00.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Запорожской ОВА.

"Сегодня, 06 мая 2022 года, с 10:00 до 14:00 будет открыт зеленый, гуманитарный коридор для граждан, которым нужно проехать на временно оккупированные территории в районе с. Каменское. Командование Сил обороны Запорожского края просит следить за ситуацией с безопасностью, ведь в случае ее изменения коридор будет закрыт", - сообщил спикер ОВА Иван Арефев.

Напомним, по состоянию на утро 6 мая эвакуация из Энергодара в Запорожье невозможна. Дорога заблокирована из-за постоянных обстрелов.

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