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Дорога из Энергодара в Запорожье заблокирована. Продолжаются постоянные обстрелы

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Энергодар, Пятница 06 мая 2022 09:52
Дорога из Энергодара в Запорожье заблокирована. Продолжаются постоянные обстрелы Фото: эвакуация из Энергодара в Запорожье невозможна (фото t.me/orlovdmytroEn)
Автор: Наталья Юрченко

По состоянию на утро 6 мая эвакуация из Энергодара в Запорожье невозможна. Дорога заблокирована из-за постоянных обстрелов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Энергодара Дмитрия Орлова в Telegram.

"По предварительной информации, по состоянию на утро 6 мая на пути до Запорожья из Энергодара проезда нет (идут постоянные обстрелы)", - говорится в сообщении.

Напомним, вчера жители временно оккупированного Энергодара имели возможность на собственном авто эвакуироваться в Запорожье.

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Энергодар эвакуация Запорожье
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