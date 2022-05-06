Дорога из Энергодара в Запорожье заблокирована. Продолжаются постоянные обстрелы
Фото: эвакуация из Энергодара в Запорожье невозможна (фото t.me/orlovdmytroEn)
По состоянию на утро 6 мая эвакуация из Энергодара в Запорожье невозможна. Дорога заблокирована из-за постоянных обстрелов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Энергодара Дмитрия Орлова в Telegram.
"По предварительной информации, по состоянию на утро 6 мая на пути до Запорожья из Энергодара проезда нет (идут постоянные обстрелы)", - говорится в сообщении.
Напомним, вчера жители временно оккупированного Энергодара имели возможность на собственном авто эвакуироваться в Запорожье.
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