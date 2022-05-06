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До окупованої частини Запорізької області відкрили гуманітарний коридор

Фото: до окупованої частини Запорізької області відкрили гуманітарний коридор (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 6 травня в районі Кам'янського Запорізької області відкриють гуманітарний коридор для тих людей, кому необхідно проїхати на тимчасово окуповану територію. Він працюватиме з 10:00 до 14:00.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Запорізької ОВА.

"Сьогодні, 06 травня 2022 року, з 10:00 до 14:00 буде відкритий зелений, гуманітарний коридор для громадян, якім потрібно проїхати на тимчасово окуповані території в районі с. Кам’янське. Командування Сил оборони Запорізького краю просить стежити за безпековою ситуацією, адже у разі її зміни коридор буде закрито", - повідомив речник ОВА Іван Арєфєв.

Нагадаємо, станом на ранок 6 травня евакуація з Енергодара до Запоріжжя неможлива. Дорога заблокована через постійні обстріли.

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