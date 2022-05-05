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В оккупированной Волновахе захватчики ставят под угрозу безопасность детей, - Денисова

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Украина, Четверг 05 мая 2022 13:43
В оккупированной Волновахе захватчики ставят под угрозу безопасность детей, - Денисова Фото: Волноваха (gettyimages)
Автор: Евгений Прокопенко

В Донецкой области, во временно оккупированном городе Волноваха, оккупанты открыли детский сад № 8 "Теремок". Для детей была проведена "праздничная" программа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уполномоченную ВР Украины по правам человека Людмилу Денисову.

Такие "показательные выступления" направлены на создание мнимости мирной жизни, в то время как Волноваха находится в опасной зоне и в непосредственной близости к линии боевых действий. Территория города постоянно подвергается обстрелам.

Впрочем временная оккупационная власть сознательно пренебрегает безопасностью жизни гражданского населения, в частности детей дошкольного возраста.

"Такие действия оккупантов являются нарушением положений Конвенции ООН о правах ребенка. Статьей 6 Конвенции закреплено, что государства-участники признают, что каждый ребенок имеет право на жизнь. Статьей 38 Конвенции определено, что во время вооруженных конфликтов государства-участники обязаны принимать все возможные меры с целью обеспечения защиты детей, которых касается вооруженный конфликт, и ухода за ними", - сообщила Денисова.

Напомним, российских военных за участие в войне против Украины награждают медалями. Оккупантам выдают знаки отличия для ветеранов Второй мировой войны.

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