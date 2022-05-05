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Оккупантов за участие в войне против Украины награждают медалями Второй мировой, - ГУР

Новина українською →
Россия, Четверг 05 мая 2022 12:59
Оккупантов за участие в войне против Украины награждают медалями Второй мировой, - ГУР Фото: оккупантов награждают знаками отличия для ветеранов Второй мировой (militarist ua)
Автор: Наталья Юрченко

Российских военных за участие в войне против Украины награждают медалями. Оккупантам выдают награды для ветеранов Второй мировой войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны.

"Накануне 9 мая, за совершение геноцида народа Украины и уничтожение инфраструктуры украинского государства, военнослужащих 54 бригады управления 35 общевойсковой армии восточного военного округа армии страны-оккупанта (в/ч 53790), которая дислоцируется в городе Белогорск, награждают медалями "Жукова", "Суворова", "За отвагу" и орденами "Мужество"", - говорится в сообщении.

Отмечается, что медаль "Жукова" предназначена для ветеранов Второй мировой, органов НКВД, вооруженных сил СССР и лицам, перенесшим блокаду.

Военная разведка опубликовала список российских военных, которые получат соответствующие "награды".

Напомним, разведка установила, что оккупанты планируют провести в блокадном Мариуполе "парад" на 9 мая.

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