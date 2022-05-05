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В окупованій Волновасі загарбники ставлять під загрозу безпеку дітей, - Денісова

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Україна, Четвер 05 травня 2022 13:43
В окупованій Волновасі загарбники ставлять під загрозу безпеку дітей, - Денісова Фото: Волноваха (gettyimages)
Автор: Євгеній Прокопенко

В Донецькій області, у тимчасово окупованому місті Волноваха, окупанти відкрили дитячий садок № 8 "Теремок". Для дітей було проведено "святкову" програму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уповноважену ВР України з прав людини Людмилу Денісову.

Такі "показові виступи" спрямовані на створення уявності мирного життя, у той час як Волноваха знаходиться у небезпечній зоні та у безпосередній близькості до лінії бойових дій. Територія міста постійно піддається обстрілам.

Утім тимчасова окупаційна влада свідомо нехтує безпекою життя цивільного населення, зокрема дітей дошкільного віку.В окупованій Волновасі загарбники ставлять під загрозу безпеку дітей, - Денісова"Такі дії окупантів є порушенням положень Конвенції ООН про права дитини. Статтею 6 Конвенції закріплено, що держави-учасниці визнають, що кожна дитина має право на життя. Статтею 38 Конвенції визначено, що під час збройних конфліктів держави-учасниці зобов'язані вживати всіх можливих заходів з метою забезпечення захисту дітей, яких торкається збройний конфлікт, та догляду за ними", - повідомила Денісова.

Нагадаємо, російських військових за участь у війні проти України нагороджують медалями. Окупантам видають відзнаки для ветеранів Другої світової війни.

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