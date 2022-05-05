В окупованій Волновасі загарбники ставлять під загрозу безпеку дітей, - Денісова

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уповноважену ВР України з прав людини Людмилу Денісову .

Такі "показові виступи" спрямовані на створення уявності мирного життя, у той час як Волноваха знаходиться у небезпечній зоні та у безпосередній близькості до лінії бойових дій. Територія міста постійно піддається обстрілам.

Утім тимчасова окупаційна влада свідомо нехтує безпекою життя цивільного населення, зокрема дітей дошкільного віку. "Такі дії окупантів є порушенням положень Конвенції ООН про права дитини. Статтею 6 Конвенції закріплено, що держави-учасниці визнають, що кожна дитина має право на життя. Статтею 38 Конвенції визначено, що під час збройних конфліктів держави-учасниці зобов'язані вживати всіх можливих заходів з метою забезпечення захисту дітей, яких торкається збройний конфлікт, та догляду за ними", - повідомила Денісова.