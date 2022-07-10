Оккупанты на Донбассе уничтожили памятник Василию Слипаку

"Российские оккупанты и коллаборанты уничтожили памятник Василию Слипаку. Герою и гордости Украины. Гению мировой культуры. Все, на что они способны - это уничтожать и убивать", - говорится в сообщении.

На коротком видео можно увидеть, как группа молодых людей подъехали на место, расшатали памятный знак, повалили на землю, а затем погрузили в автомобиль.

Разрушение памятника происходит во второй раз. Впервые они это сделали в начале марта, когда украинские военные отошли от населенного пункта где он был установлен, однако со временем контроль над ним повернули и памятный знак вновь установили.