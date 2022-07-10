Оккупанты на Донбассе уничтожили памятник Василию Слипаку

Сепаратисты и оккупанты из движения "Донецкая Республика" сняли видео, на котором видно, как был разрушен памятный знак ветерану АТО Василию Слипаку.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал советника Мариупольского городского головы Петра Андрющенко.
"Российские оккупанты и коллаборанты уничтожили памятник Василию Слипаку. Герою и гордости Украины. Гению мировой культуры. Все, на что они способны - это уничтожать и убивать", - говорится в сообщении.
На коротком видео можно увидеть, как группа молодых людей подъехали на место, расшатали памятный знак, повалили на землю, а затем погрузили в автомобиль.
Разрушение памятника происходит во второй раз. Впервые они это сделали в начале марта, когда украинские военные отошли от населенного пункта где он был установлен, однако со временем контроль над ним повернули и памятный знак вновь установили.
Напомним, доброволец Василий Слипак, который воевал в рядах "Правого сектора", погиб 29 июня 2016 года. Он был известным оперным певцом, жил и работал во Франции, однако после начала войны на Донбассе приехал и стал на защиту Родины.
Также оккупанты уже успели снести памятник гетману Сагайдачному в оккупированном Мангуше рядом с Мариуполем.
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