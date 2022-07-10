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Окупанти на Донбасі знищили пам'ятник Василю Сліпаку

Фото: Пам'ятний знак Василю Сліпаку, який знищили окупанти (скріншот із відео)
Автор: РБК-Україна

Сепаратисти та окупанти із руху "Донецька республіка" зняли відео, на якому видно, як був зруйнований пам'ятний знак ветерану АТО Василю Сліпаку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал радника Маріупольського міського голови Петра Андрющенка.

“Російські окупанти та колаборанти знищили пам'ятку Василю Сліпаку. Герою та гордості України. Генію світової культури. Все, на що вони здатні - це нищити і вбивати”, - йдеться у повідомленні.

На короткому відео можна побачити, як група молодих людей під'їхали на місце, розхитали пам’ятний знак, повалили на землю, а потім погрузили в автомобіль.

Руйнування пам'ятника відбувається вдруге. Вперше вони це зробили на початку березня, коли українські військові відійшли від населеного пункту де він був встановлений, проте з часом контроль над ним повернули і пам'ятний знак знову встановили.

Нагадаємо, доброволець Василь Сліпак, який воював у лавах "Правого Сектору", загинув 29 червня 2016 року. Він був відомим оперним співаком, жив і працював у Франції, проте після початку війни на Донбасі приїхав та став на захист рідної Батьківщини.

Також окупанти вже встигли знести пам’ятник гетьману Сагайдачному у окупованому Мангуші, поряд із Маріуполем.

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