В оккупированной Ялте река вышла из берегов. Город залило водой

Больницы и другие социальные объекты не подтоплены. В городе организованы мобильные бригады для ликвидации последствий подтопления.

Фото: ливень в Ялте (twitter.com)

"Затоплены все переходы, подтопление МКД на Кирова, вышла из берегов Водопадная. Самое страшное, что подтапливает хоззону "Крымэнерго", если ее сейчас затопит, то мы останемся без света", - сообщила Павленко.

При этом она отметила, что сильный дождь будет идти в городе весь день.

В городе затопило улицы, дома и подворья, а также горбольницу №1. Кроме того, ливнем затопило еще несколько населенных пунктов Ленинского района. В общей сложности пострадали более 300 домовладений.