В оккупированной Ялте река вышла из берегов. Город залило водой

В оккупированной Ялте из-за сильного ливня затопило улицы и дома. Из-за продолжительных сильных дождей вышла из берегов река Водопадная.
Об этом сообщила "глава администрации" города Янина Павленко, сообщает ТАСС.
Больницы и другие социальные объекты не подтоплены. В городе организованы мобильные бригады для ликвидации последствий подтопления.
"Затоплены все переходы, подтопление МКД на Кирова, вышла из берегов Водопадная. Самое страшное, что подтапливает хоззону "Крымэнерго", если ее сейчас затопит, то мы останемся без света", - сообщила Павленко.
При этом она отметила, что сильный дождь будет идти в городе весь день.
В городе затопило улицы, дома и подворья, а также горбольницу №1. Кроме того, ливнем затопило еще несколько населенных пунктов Ленинского района. В общей сложности пострадали более 300 домовладений.
Напомним, в оккупированном городе Керчь произошел мощный ливень. Почти по крышу затоплены автомобили на улицах Самойленко, Горбульского, Карла Маркса, Заречной. В Крыму из-за ухудшения погоды был введен режим ЧС.
Кроме того, этой ночью в городе Днепр произошел сильный ливень, который затопил улицы.