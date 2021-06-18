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В оккупированной Ялте река вышла из берегов. Город залило водой

Автор: Анастасия Рокитна

В оккупированной Ялте из-за сильного ливня затопило улицы и дома. Из-за продолжительных сильных дождей вышла из берегов река Водопадная.

Об этом сообщила "глава администрации" города Янина Павленко, сообщает ТАСС.

Больницы и другие социальные объекты не подтоплены. В городе организованы мобильные бригады для ликвидации последствий подтопления.

Фото: ливень в Ялте (twitter.com)

"Затоплены все переходы, подтопление МКД на Кирова, вышла из берегов Водопадная. Самое страшное, что подтапливает хоззону "Крымэнерго", если ее сейчас затопит, то мы останемся без света", - сообщила Павленко.

При этом она отметила, что сильный дождь будет идти в городе весь день.

В городе затопило улицы, дома и подворья, а также горбольницу №1. Кроме того, ливнем затопило еще несколько населенных пунктов Ленинского района. В общей сложности пострадали более 300 домовладений.

Напомним, в оккупированном городе Керчь произошел мощный ливень. Почти по крышу затоплены автомобили на улицах Самойленко, Горбульского, Карла Маркса, Заречной. В Крыму из-за ухудшения погоды был введен режим ЧС.

Кроме того, этой ночью в городе Днепр произошел сильный ливень, который затопил улицы.

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