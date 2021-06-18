В окупованій Ялті річка вийшла з берегів. Місто залило водою

В окупованій Ялті через сильну зливу затопило вулиці і будинки. Через тривалі сильні дощі вийшла з берегів річка Водоспадна.
Про це повідомила "голова адміністрації" міста Яніна Павленко, повідомляє ТАСС.
Лікарні та інші соціальні об'єкти не підтоплені. У місті організовані мобільні бригади для ліквідації наслідків підтоплення.
"Затоплені всі переходи, підтоплення МКД на Кірова, вийшла з берегів Водоспадна. Найстрашніше, що підтоплює госпзону "Крименерго", якщо її зараз затопить, то ми залишимося без світла", - повідомила Павленко.
При цьому вона зазначила, що сильний дощ буде йти в місті весь день.
У місті затопило вулиці, будинки і подвір'я, а також міськлікарню №1. Крім того, зливою затопило ще кілька населених пунктів Ленінського району. В цілому постраждали понад 300 домоволодінь.
Нагадаємо, в окупованому місті Керч сталася потужна злива. Майже по дах затоплені автомобілі на вулицях Самійленка, Горбульського, Карла Маркса, Зарічній. У Криму через погіршення погоди був введений режим НС.
Крім того, цієї ночі у місті Дніпро сталася сильна злива, яка затопила вулиці.